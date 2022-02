Per quanto riguarda gli altri aspetti, relativi contagi, decessi e ricoveri, nell’ultima settimana si registra una riduzione di nuovi casi del meno 27,9 per cento (649.345 contro 900.027 della settimana precedente). Un dato Un dato in parte conseguente alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, in parte al calo del 15 per cento dei tamponi effettuati. I decessi restano tendenzialmente stabili: 2.587 di questa settimana contro 2.581 di quella precedente. In calo anche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549).