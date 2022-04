I vaccini anti-Covid assicurano una protezione contro i sintomi più gravi anche per chi ha già contratto il virus. È il risultato di due nuovi studi, pubblicati sulla rivista Lancet e riportati dal Guardian, che dimostrano come la dose di vaccino sia utile non solo per chi non ha mai avuto il Covid.

La prima ricerca è stata svolta in Brasile e ha coinvolto 22.000 persone infettate per la seconda volta dal Covid. Gli studiosi hanno scoperto che quattro vaccini (Pfizer/BioNTech, Janssen, Coronavac e Oxford/AstraZeneca) riducono il rischio di sintomi gravi, ricoveri e morte.

La seconda, proveniente dalla Svezia e condotta su quasi tre milioni di persone, ha scoperto che una dose di vaccino in chi ha già l’immunità derivante da una prima infezione, diminuisce la possibilità di reinfezione del 58 per cento da due mesi dopo la somministrazione. Con due dosi, invece, il rischio è ridotto del 66 per cento.

Gli autori riconoscono i limiti di entrambi gli studi, come la possibilità di bias derivanti dalla natura osservativa della ricerca. Tuttavia sottolineano come i dati raccolti sui benefici della vaccinazione per chi ha già contratto il Covid potranno contribuire alle strategie globali sui vaccini.

© Riproduzione riservata