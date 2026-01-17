La tassa dei Cpr albanesi: un altro appalto milionario per i centri senza migranti

È passato poco più di un anno dall’apertura delle strutture, che sono deserte. Ora l’affare è la manutenzione: pronto l’affidamento senza gara da 5,7 milioni
C’è qualcosa che ha funzionato nel protocollo per la gestione dei flussi migratori siglato due anni fa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal suo omologo e alleato albanese Edi Rama: l’uso smodato di procedure senza gara, con cui sono stati assegnati appalti milionari per la costruzione e la gestione dei centri di oltre Adriatico, e l’enorme esborso di risorse pubbliche. Il governo deve provare a tutti i costi a mantenere in vita le strutture, anche con il minimo delle presenze, alm