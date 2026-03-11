Scarpa (Pd): «Hanno riempito i Cpr in Albania per attaccare i giudici prima del referendum»

La deputata ha rilevato una presenza record nel centro di Gjadër. «Il governo mistifica e fa scaricabarile. Il rimpatrio non dipende dalla Corte»

Onorevole Scarpa, la premier Giorgia Meloni, in aula, è tornata a difendere il protocollo Italia-Albania in materia migratoria e ad accusare i giudici non solo del mancato funzionamento delle strutture, ma anche del rilascio di persone pericolose, con condanne gravi. Che operazione sta facendo il governo? La chiamerei operazione “mistificazione e scaricabarile”, apparecchiata a tavolino per l’ultima settimana di campagna elettorale pre referendum. Mistificazione: non è vero che il Cpr albanese