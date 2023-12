Da questa mattina sono in corso una serie di perquisizioni nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Milano in via Corelli. I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno perquisito la sede e acquisito documenti. Ipotizzano frodi nelle pubbliche forniture e turbativa d’asta per mano della società che gestisce il centro. Sono state notificate anche le informazioni di garanzia sia per responsabilità personali che amministrative. Al momento sono due gli indagati: Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso, rispettivamente gestore del Cpr e amministratrice della società Martinina Srl. Secondo gli inquirenti chi gestiva il centro lo faceva al risparmio non adempiendo alle condizioni dell’appalto aggiudicato il 10 ottobre del 2022.

I servizi mancanti

Secondo i finanzieri, Forlenza e Caruso simulavano la presenza di una serie di servizi pattuiti in sede contrattuale con la prefettura di Milano per gestire il Cpr, che in realtà erano assenti o comunque eseguiti in maniera insufficiente. Era assente, per esempio, il servizio di mediazione culturale e un supporto legale. Secondo quanto si legge nei documenti della guardia di finanza «L’informazione legale, a detta del direttore, viene fornita direttamente da lui, e non ci sono stati mostrati opuscoli di rito (né la carta dei diritti né quello sulla protezione internazionale)».

A livello sanitario la situazione era disastrata: mancavano i medicinali, un presidio costante, le visite specialistiche venivano eseguite raramente e il servizio psicologico era insufficiente. I gestori lucravano anche sul cibo, spesso «maleodorante, avariato o scaduto» secondo la guardia di finanza. Inoltre, l’unica pulizia del centro che veniva eseguita era quella per le parti comuni.

I finanzieri contestano ai due indagati anche la produzione di documenti contraffatti presentati in sede di offerta tecnica per l’aggiudicazione dell’appalto. Tra questi figuravano, presunte convenzioni con il Centro islamico italiano, protocolli con la comunità pastorale, contratti con società di distributori automatici etc.

Il piano del governo

L’operazione di questa mattina pone dubbi sulla fattibilità del piano dell’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni che ha l’obiettivo di dare vita a un Cpr per ogni regione per la gestione dei migranti. Le indagini giudiziarie più volte hanno mostrato come siano delle strutture dove alle problematiche legate al rispetto dei diritti delle persone si sommano questioni di natura economica e finanziaria con società private che provano a lucrare sul sistema della detenzione amministrativa.

Il Cpr di Milano è tra le strutture che il governo ha intenzione di ristrutturare nei prossimi mesi per dare seguito al suo piano. Intanto sono iniziati i lavori per riassestare il centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che per ora il Viminale ha individuato dieci siti dove far sorgere le strutture nonostante le opposizioni dei sindaci locali.

© Riproduzione riservata