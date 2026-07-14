Morto nel Cpr di Roma e dimenticato, lo Stato non tutela il diritto alla salute

Un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, è deceduto a Ponte Galeria ad agosto 2022. Indaga la procura di Roma. L’ufficio del Garante ha presentato un esposto. Converti (Pd): «Sistema incapace di garantire il rispetto della dignità»

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Una persona è morta in detenzione amministrativa e le autorità non ne hanno dato notizia, nemmeno al Garante per le persone private della libertà. Nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Roma Ponte Galeria, il 22 agosto 2022, un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, è morto per «insufficienza cardiorespiratoria acuta». È accaduto nel silenzio delle istituzioni – che dovrebbero comunicare gli eventi critici gravi al garante nazionale – a nemmeno un anno dal caso di Wissem Ben Abdel