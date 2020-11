La Cassazione ha confermato a sei anni e sei mesi la condanna per bancarotta dell’ex senatore, Denis Verdini, nell'ambito del procedimento sul crac del Credito cooperativo fiorentino. Confermato quindi il giudizio d'Appello fatta eccezione per ulteriori quattro mesi, caduti in prescrizione, per il reato di truffa legata ai contributi per l'editoria. Verdini dovrà ora andare in carcere. L’ex senatore è stato presidente dal 1990 al 2010 del Credito Cooperativo Fiorentino (Ccf). Secondo le accuse, la banca sarebbe stata svuotata di ingenti risorse finanziarie sotto la sua gestione.

