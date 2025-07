Per il secondo giorno di fila gli incendi insistono sull'isola greca di Creta. Le fiamme stanno infuriando nel comune di Ierapetra nel sud-est dell'isola, nella provincia di Lasithi.

Secondo i vigili del fuoco il grande incendio, che si sposta a seconda della direzione dei venti, si è “diviso” in tre fronti, concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala.

Le autorità hanno provveduto a evacuazioni di massa di hotel, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca hanno fatto sì che le fiamme si diffondessero rapidamente verso sud. Finora, circa 1.500 persone sono state evacuate dai villaggi e dalle zone turistiche.

Centinaia di residenti e visitatori di queste zone, nonché di Agia Fotia, Galini e dell'insediamento di Koutsounari, sono stati trasferiti seguendo le istruzioni delle autorità e i due messaggi inviati tramite il 112 e ospitati in strutture alberghiere in altre zone, mentre una parte dei residenti e dei visitatori ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra, aperta per offrire un riparo sicuro. I servizi medici di emergenza sono in stato di massima allerta.

Sono operative otto ambulanze, che finora hanno trasportato all'ospedale generale di Ierapetra tre cittadini con problemi respiratori, due cittadini con ferite lievi e un cittadino con problemi di mobilità. Secondo i vigili del fuoco, è in corso un'importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, mentre sono giunti sul posto anche rinforzi da Atene.

Le forze operative sono in costante aumento, ma l'operazione di spegnimento dell'incendio continua a essere difficile a causa delle raffiche di vento e del terreno accidentato della zona.

