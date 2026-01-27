l’atto di citazione dei commissari straordinari

Crisi e società in rosso? No problem. All’editore Palella Banca Progetto dice sì

Enrica Riera
27 gennaio 2026 • 19:49Aggiornato, 27 gennaio 2026 • 20:33

Tra le imprese finanziate dall’istituto, quelle del manager di Acireale. Gli amministratori: «Fondi nonostante l’insufficiente liquidità»  

Modelli di crescita «non prudenti», basati «sull’espansione dei volumi di attività senza un adeguato rafforzamento dei presidi di controllo» e «sull’occultamento del deterioramento dell’attivo mediante un eccessivo affidamento alle garanzie pubbliche che assistevano la concessione dei finanziamenti». Gli ispettori di Bankitalia non hanno dubbi: quella di Banca Progetto, l’istituto i cui vertici e agenti sono finiti sotto inchiesta sia a Roma sia a Milano, è una storiaccia da ricostruire attraver

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.