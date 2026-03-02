Servizi segreti e questioni di famiglia. Crosetto a Dubai è un cortocircuito di Stato

Il ministro è tornato «pagando di tasca mia» un passaggio all’Aeronautica. La figuraccia è sua, ma evidenzia errori a catena di tutti. I servizi non erano stati avvertiti, i rapporti con l’Aise sono pessimi. Giallo sui motivi del week end a Dubai. Dove l’amico Botti fa affari

true false

Big Mama, Roberto Mancini, un questore e Guido Crosetto. Non è una barzelletta, ma i vip italiani che, quando l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele, si trovavano a Dubai. La più curiosa e allo stesso tempo problematica è la situazione del ministro della Difesa anticipata dal Fatto, cioè il rappresentante del governo che durante una crisi internazionale ha un ruolo centrale nella strategia dell’esecutivo. Partito venerdì con un aereo di linea, il fondatore di Fratelli d’Italia avrebbe d