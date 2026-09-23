Cruciani, Conte e l’eterno Toti. Affari d’oro con la propaganda

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Tra radio, giornali e altre attività, fioccano i fan del governo Meloni. Ci sono tanti altri nomi che spingono la propaganda di destra, oltre ai giornalisti Nicola Porro e Paolo Del Debbio e all’editore Francesco Giubilei. Giuseppe Cruciani è ad esempio uno dei volti più noti della destra sovranista. A suon di attacchi pesanti e di un lessico vannacciano ante litteram, il conduttore radiofonico è un altro dei megafoni di quell’area politica. Prima meloniano doc, poi più critico rispetto alla lea