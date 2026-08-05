la società dell’imprenditrice stefania ranzato

Cybersicurezza, la società Deas in affari con la Difesa venduta a 85 milioni

Enrica Riera
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05 agosto 2026 • 19:02

Ad acquistare l’azienda in affari col ministero è stato il fondo Xenox. Operazione autorizzata dal governo che ha esercitato il golden power (ma con prescrizioni). L’ex amministratrice delegata sotto inchiesta per tentato peculato 

La società di cybersecurity Deas, di proprietà dell’imprenditrice Stefania Ranzato, è stata acquistata per 85 milioni di euro da Xenon Private Equity, società indipendente co-amministrata da Franco Prestigiacomo e Danilo Mangano. L’operazione è stata autorizzata con apposito decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che, ritenendo l’azienda cruciale per gli interessi dello Stato, ha esercitato il golden power. In che modo? Autorizzando, appunto, l’operazione di vendita e ponendo, al co

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.