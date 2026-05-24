Da Sogei ad Acn: Quacivi e quell’amicizia con Saladino

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«Nel 2023 Quacivi mi combina un incontro al Bar del Tennis con Lele Saladino di Maticmind. In quella situazione ho capito che Quacivi stava cercando degli appoggi politici perché gli stava scadendo il mandato di ad». Tre anni fa Andrea Quacivi, nominato venerdì scorso direttore dell’Agenzia di cybersicurezza nazionale, era ad di Sogei. A parlare di lui, in un vecchio verbale agli atti della procura di Roma, come aveva scritto Repubblica, è Paolino Iorio: l’ex direttore generale della controllata