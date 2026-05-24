Da Sogei ad Acn: Quacivi e quell’amicizia con Saladino

Il nuovo direttore dell’Agenzia della cybersicurezza Quacivi è una vecchia conoscenza di Saladino, l’imprenditore indagato nell’ambito del procedimento romano sull’ex numero due dei servizi Giuseppe Del Deo. Il caso del verbale dell’ex dg Iorio sugli «appoggi politici»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
«Nel 2023 Quacivi mi combina un incontro al Bar del Tennis con Lele Saladino di Maticmind. In quella situazione ho capito che Quacivi stava cercando degli appoggi politici perché gli stava scadendo il mandato di ad». Tre anni fa Andrea Quacivi, nominato venerdì scorso direttore dell’Agenzia di cybersicurezza nazionale, era ad di Sogei. A parlare di lui, in un vecchio verbale agli atti della procura di Roma, come aveva scritto Repubblica, è Paolino Iorio: l’ex direttore generale della controllata