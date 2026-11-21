I nomi dei suoi fedelissimi che hanno avuto un ruolo nei fatti di Genova tornano anche nelle carte del depistaggio su via D’Amelio. A partire da Sgalla, che presentò ai media le finte molotov e ora è direttore del Centro studi americani presieduto dallo “Squalo”
C’è un filo di nomi e ruoli che lega due storie giudiziarie: quella sul depistaggio per la strage che uccise Paolo Borsellino e quella per gli abusi della polizia al G8 di Genova. In questo intreccio di nomi, storie e carriere, in mezzo c’è sempre lui: Gianni De Gennaro, detto “lo Squalo”, ora indagato a Caltanissetta per depistaggio delle indagini sulla bomba di via D’Amelio. De Gennaro da poliziotto di strada, in prima linea nel contrasto alla mafia, a dirigente apicale della polizia, saldo ne