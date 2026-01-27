Approvato il testo base del Ddl Stupri in commissione

Stupri, la maggioranza forza sul “dissenso”: «Ma così non passerà»

Marika Ikonomu
27 gennaio 2026 • 20:21

La nuova formulazione predisposta da Bongiorno toglie il consenso e alza le pene. Tradito il patto Meloni-Schlein. Cucchi: «Una beffa». Le donne in protesta: «Solo sì è sì»

C’è un dissenso che piace e uno che non piace al governo e alla maggioranza. Il primo è contenuto in quello che è stato ribattezzato “ddl Stupri”, il secondo nei vari pacchetti sicurezza. Mentre la maggioranza martedì in commissione Giustizia compiva quella che la prima firmataria del ddl Laura Boldrini (Pd) ha definito «una svolta misogina» – votando il testo base proposto dalla leghista Giulia Bongiorno, senza il riferimento al consenso e in una nuova versione che aumenta le pene – donne, atti

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali