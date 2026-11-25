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Gli esponenti di Forza Italia con la grancassa dei giornali filogovernativi sono passati all’assalto. Nell’ennesimo e disperato tentativo di riscrivere la storia giudiziaria e politica dei rapporti di Silvio Berlusconi con la mafia. Lo spunto questa volta è arrivato dalle cronache di questi giorni con la rivelazione della genesi dello scoop del marzo 1994 pubblicato da Repubblica, sui rapporti tra Dell’Utri, il Cavaliere e Cosa nostra. Il perché è da ricercare nella fonte di quell’articolo basat