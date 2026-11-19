«Il governo vuole azzerare il ruolo dei neofascisti nelle stragi». Intercettati l’ex prefetto Guido Longo e Gianni De Gennaro ipotizzavano strategie dietro l’inchiesta nissena
Nelle carte dell’inchiesta dei pm di Caltanissetta su Giovanni De Gennaro spuntano anche i nomi di due criminali fascisti. Si tratta di nomi pronunciati in una conversazione dell’ex capo della polizia, soprannominato lo “Squalo”. Ne parla con uno dei suoi fedelissimi, l’ex funzionario della Polizia e già prefetto Guido Longo. I due sembrano ipotizzare un tentativo di allontanare le ombre neofasciste dalle stragi da parte della Commissione parlamentare antimafia, guidata dalla meloniana Chiara Co