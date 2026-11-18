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L’inchiesta della procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio, la sparizione dell’agenda rossa e il susseguente depistaggio, rischia di ingarbugliarsi seguendo il destino di altri filoni d’indagine. Inchieste aperte per reati già prescritti al momento dell’iscrizione. Ma mettere cimici e microspie contribuisce di sicuro ad aumentare ombre e misteri, fiaccando la credibilità dello Stato. Ed ecco che dalle carte spuntato giudizi sull’indagato Gianni De Gennaro e sulla sua lunga carriera: