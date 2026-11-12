De Gennaro perquisito: il passo falso dei pm nell’indagine sulle stragi

Dopo la ghigliottina riservata a magistrati come Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, stritolati da un’indagine morta ancora prima di essere avviata, dopo le intercettazioni a strascico per il senatore Roberto Scarpinato e l’ex procuratore capo della repubblica di Roma Michele Prestipino, adesso in prima pagina c’è Gianni De Gennaro

true false

Chi sarà il prossimo? Quale altro bersaglio avrà la pirotecnica inchiesta sulle stragi tutta prescritta ma tutta spettacolarmente diffusa e pompata dalla destra di governo? Dopo una lunga lista di magistrati che, a loro modo e con le più svariate culture giuridiche, hanno fatto la storia dell’antimafia negli ultimi trent’anni, ecco che nel mirino di quello che possiamo oggi tranquillamente e pacificamente definire il “giustiziere” Salvatore De Luca – procuratore capo della Repubblica di Caltanis