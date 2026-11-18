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L’indagine della procura di Caltanissetta su Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio aggravato dall’aver agevolato la mafia, rischia di condizionare pesantemente anche la nomina del prossimo comandante generale della Guardia di finanza. I pm nisseni indagano e i palazzi romani tremano per le rivelazioni e i dialoghi intercettati che tratteggiano il dietro le quinte del potere.

L’attuale numero uno delle fiamme gialle, Andrea De Gennaro, è infatti il fratello dello “Squalo”, ed è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Attorno alla scelta del successore si muovono due blocchi di potere: quello del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e quello che ruota attorno ad Alfredo Mantovano, sottosegretario di governo con delega all’intelligence, assai vicino ai fratelli De Gennaro.

Ora le carte di Caltanissetta rischiano di entrare prepotentemente nella partita, andando a indebolire i desiderata (e i candidati) cari a Mantovano e De Gennaro jr. Primi tra tutti Leandro Cuzzocrea e Virgilio Pomponi, entrambi sponsorizzati dal comandante generale uscente.

Nelle carte dell’inchiesta, condotta dal procuratore Salvatore De Luca, c’è la fotografia della rete di potere dell’ex capo della Polizia di Stato. Una ragnatela composta da «persone a lui fedelissime, evidentemente in forza di pregresse esperienze che ne hanno cementificato i rapporti, che sono a sua disposizione per qualsivoglia esigenza», scrivono i pm nella richiesta d’arresto poi negata dal gip.

Nell’elenco figura anche il fratello, l’attuale numero uno delle fiamme gialle, Andrea De Gennaro. La cui nomina, secondo i magistrati, sarebbe stata «influenzata» nella primavera del 2023 proprio dal fratello. Grazie ai rapporti di quest’ultimo con pezzi da novanta della maggioranza e del governo, in primis Gianni Letta e – aggiungiamo noi di Domani che lo abbiamo sempre scritto – lo stesso Mantovano.

«A Letta sono grato»

A inizio del 2023 dunque, i De Gennaro si sentono al telefono. Il fratello minore è in lizza per l’ambita nomina e si muove per ottenere l’agognato scranno «a discapito delle intenzioni manifestate invece dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che evidentemente propendeva per altri candidati», si legge negli atti. «Ci sarebbe da riprendere un contatto con il tuo omonimo», dice De Gennaro jr. Il fratello, ancora potentissimo nonostante non ricopra più incarichi pubblici, lo rassicura: «Alle nove domani mattina lo vedo». L’omonimo è Gianni Letta, scrivono i pubblici ministeri. Poi l’affondo su Tajani che, in quei giorni, era intervenuto sul tema nomine: «Allora gli devi dire (a Letta, ndr) di spegnere quell’altro, quello, perché non si sta comportando bene il suo capo delegazione dentro», De Gennaro replica: «Quello degli Esteri?», ottenendo risposta affermativa. Telefonate che raccontano un’ingerenza su una nomina che spetta al governo su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Difesa.

«Non rompesse i coglioni», chiosa Gianni De Gennaro al fratello che sentenziava: «Il nome è quello, punto e basta!». Il «gioco», così lo chiamano i fratelli, che prevede anche l’ok di De Gennaro alla proposta di diventare presidente di Eurolink, il consorzio di imprese che deve realizzare il ponte sullo Stretto, l’opera cara alla destra. L’ex capo della polizia e dei servizi segreti poi aggiungeva, sempre riguardo all’incarico in Eurolink, che avrebbe detto a Letta di «tranquillizzare il Cavaliere».

Torniamo a Letta e alla nomina del fratello minore dello “Squalo”. De Gennaro, secondo gli investigatori, incontra effettivamente Letta in quei giorni ottenendo i riscontri sperati. «Vabbè, ma anche io lo voglio molto bene a Gianni...gli sono molto grato per tante cose», dice De Gennaro senior a una collaboratrice. L’ex capo della polizia ha rapporti confidenziali anche con gli altri vertici istituzionali vista la luminosa carriera, ma quando iniziano le indagini si mostra prudente. In particolare dopo la perquisizione ai familiari di Arnaldo La Barbera, superpoliziotto e suo uomo fidato, demiurgo del depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. La Barbera si “inventò” infatti il pentito Vincenzo Scarantino, un piccolo pregiudicato che nulla sapeva del tritolo che uccise Paolo Borsellino e la sua scorta.

Mantovano e Crosetto

Andiamo avanti. De Gennaro è al corrente dell’indagine a suo carico, ma non della cimice nel suo ufficio del Centro studi americani. Un posto che riteneva sicuro, in pieno centro a Roma. Un luogo blindato tanto che i carabinieri del Ros hanno usato ogni artificio per piazzare la microspia. De Gennaro senior sarà avvertito anche di quella, ma quando ormai aveva già parlato molto. Nel febbraio scorso ad esempio racconta a un collaboratore la sua accortezza sapendo di avere il telefono sotto controllo. Nella conversazione De Gennaro rivela di aver fatto avvisare, per il tramite di suo fratello Andrea, Alfredo Mantovano e Guido Crosetto. «Che io non lo chiamo perché siccome non so che tipo di indagini stanno facendo su di me...», dice. Poi aggiunge: «La stessa cosa ha detto...ho detto ad Andrea di fare con Crosetto. Risposta di Crosetto: “A me non me ne frega un cazzo di “sti stronzi”». Sull’intercettazione il ministro ha spiegato: «Non sono mie parole, avrà sintetizzato perché era arrabbiato. Avrò detto che non c’era problema a ricevere una telefonata di auguri anche se lui temesse di essere indagato. È surreale trovarlo scritto perché non penso abbia né rilevanza né attinenza con le indagini in corso». Mantovano, invece, a Domani dice: «Non commento l'inesistente e ovviamente farò valutare dal mio avvocato ogni eventuale calunnia che mi veda persona offesa».

I pm su De Gennaro sono durissimi: «Appare francamente sconcertante la disinvoltura con cui abbia confessato al proprio interlocutore di avere utilizzato una delle più alte istituzioni dello Stato (il fratello, ndr), per farsi latore di suoi messaggi ad alte personalità dello Stato con cui in buona sostanza li avvisava di non averli contattati di presenza perché consapevole di essere intercettato».

In un’altra occasione è l’ex magistrato Gioacchino Natoli a chiedere informazioni in via riservata allo “Squalo” «tramite il fratello Andrea De Gennaro, sulla figura del generale del medesimo corpo di polizia Stefano Screpanti». Insomma un comandante generale sempre a disposizione. Del fratello, ma non solo.

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