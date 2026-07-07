Debiti e plusvalenze, indagati i De Laurentiis. Ora il Bari rischia il crac

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Bilanci, note integrative, relazioni amministrative, consulenze tecniche. Centinaia e centinaia i documenti vagliati dagli uomini della Guardia di finanza di Bari che martedì 7 luglio hanno perquisito le sedi della Ssc Calcio Bari, della Ssc Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di un procedimento in cui sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. A entrambi – il primo presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, mentre il secondo amministratore unico della Ssc Bari –