perquisite le sedi del napoli e della squadra pugliese

Debiti e plusvalenze, indagati i De Laurentiis. Ora il Bari rischia il crac

Enrica Riera
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07 luglio 2026 • 19:53

Al centro dell’indagine c’è anche l’operazione di cessione del portiere Caprile, acquistato dal Bari e poi rivenduto al Napoli. Chiesto il fallimento del Bari calcio

Bilanci, note integrative, relazioni amministrative, consulenze tecniche. Centinaia e centinaia i documenti vagliati dagli uomini della Guardia di finanza di Bari che martedì 7 luglio hanno perquisito le sedi della Ssc Calcio Bari, della Ssc Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di un procedimento in cui sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. A entrambi – il primo presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, mentre il secondo amministratore unico della Ssc Bari –

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.