Obbligo vaccinale per personale sanitario, docenti, over 50, forze dell’ordine fino al 31 dicembre. Nella bozza del provvedimento in consiglio dei ministri non vengono prorogati lo stato d’emergenza e il commissario, ma resta la possibilità di adottare ordinanze ad hoc fino al 31 dicembre e nasce una Unità specifica al ministero della difesa

Il decreto Covid che andrà in consiglio dei ministri questo pomeriggio non proroga lo stato d’emergenza, ma proroga tutti i provvedimenti principali fino al 30 aprile, incluse mascherine e obbligo di green pass e green pass rafforzato ove attualmente vigente – come ad esempio i trasporti. Inoltre l’obbligo vaccinale per personale sanitario, docenti, over 50, forze dell’ordine viene prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Il commissario all’emergenza Covid - attualmente Francesco Paolo Figliuolo – scadrà il 31 marzo, ma arriva una nuova struttura: un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia sotto il ministero della Difesa. Fino al 31 dicembre 2022 si potranno adottare ordinanze per il contrasto alla pandemia.

