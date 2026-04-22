Appello sul caso Cospito, la procura generale: «Assolvete Delmastro»

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«Non vi è certezza sulla segretezza» di quegli atti. Atti su cui «c'era limitata divulgazione». Eppure «nessuno ne aveva segnalato la riservatezza». È chiara la requisitoria del procuratore generale di Roma che mercoledì 22 aprile ha chiesto l’assoluzione dell’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove nel processo d’appello in cui è imputato per rivelazione di segreto. Il caso è quello che riguarda conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra l’an