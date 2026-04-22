Appello sul caso Cospito, la procura generale: «Assolvete Delmastro»

Il meloniano era stato condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto. Il verdetto il 20 maggio. Ma prima potrebbe essere sentito dai pm per la vicenda del ristorante in società con la figlia del prestanome dei Senese
«Non vi è certezza sulla segretezza» di quegli atti. Atti su cui «c'era limitata divulgazione». Eppure «nessuno ne aveva segnalato la riservatezza». È chiara la requisitoria del procuratore generale di Roma che mercoledì 22 aprile ha chiesto l’assoluzione dell’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove nel processo d’appello in cui è imputato per rivelazione di segreto. Il caso è quello che riguarda conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra l’an