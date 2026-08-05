Delmastro, niente chat ai pm. La destra tradisce Borsellino

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Salvato da se stesso. Andrea Delmastro Delle Vedove avrebbe tanto voluto che i pm di Roma che indagano sulla Bisteccheria d’Italia leggessero le chat intercorse tra lui e il prestanome del clan Senese, Mauro Caroccia. Ma i suoi compagni di partito e la destra tutta non l’hanno accontentato, risparmiandogli – crede qualcuno – l’imbarazzo politico dovuto a messaggi poco istituzionali. «Goliardici», li aveva definiti il difensore dei Caroccia, gli unici due indagati dalla procura capitolina per gli