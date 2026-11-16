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Uno spudorato riserbo in mezzo a documenti distrutti e misteriose fughe di notizie. La procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia di Stato, indagato per depistaggio. Il giudice del tribunale nisseno ha respinto la richiesta, ma la procura guidata da Salvatore De Luca ha fatto ricorso e il primo dicembre l’ex numero uno del Dis, oggi presidente di Eurolink, sarà ascoltato dai pubblici ministeri che indagano per individuare complicità e responsab