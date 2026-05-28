Desaparecidos, al via l’udienza preliminare contro il torturatore Malatto. Ecco le nuove accuse

I magistrati capitolini hanno modificato il capo d’imputazione riguardante l’ex militare ultrasettantenne che da anni vive in Italia. Le ipotesi sono di concorso in omicidio volontario e sequestro di persona, con le aggravanti della premeditazione e dell’aver agito con crudeltà

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Sequestrati, torturati, uccisi. Tra le vittime c’è il professore Juan Carlos Campora, gli altri militanti peronisti Marie Anne Erize Tisseau e Jorge Alberto Bonil, il segretario del Partito comunista argentino Angel Jose Carvajal. E poi gli attivisti della Gioventù peronista Daniel Rodolfo Russo, Marta Elisa de Lourdes Saroff e Florentino Arias. Delle loro morti, avvenute in Argentina tra il 1976 e il 1977, è accusato dai pm di Roma Carlos Luis Malatto, l’ex militare ultrasettantenne che da anni