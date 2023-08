Atac gestisce gran parte del trasporto pubblico romano, ma disagi e disservizi sono la normalità per pendolari e turisti. Le chiusure della metro A e i nuovi appalti per le periferie

«Ma per il 789 direzione Cinecittà mi devo fare il segno della croce? Sono più di 40 minuti che sto qui». «Stazione Laurentina, ben cinque operatori a chiacchierare davanti l’uscita. Vi pare normale?». Ogni mattina un social media manager si sveglia e sa che dovrà rispondere a richieste e lamentele. È il social media manager di Atac, l’azienda dei trasporti romana, per la voce del popolo ormai simbolo di inefficienza. Se Ama è la sigla dello scandalo per la raccolta dei rifiuti, Atac è l’acronimo maledetto da turisti e pendolari di Roma.

L’azienda è controllata dal Campidoglio e gestisce gran parte del trasporto pubblico locale: l’80 per cento della rete autobus urbana, tre linee della metro e sei linee tranviarie. Serve 1.852 km su gomma, 5,6 su rotaia e oltre 60 di tratta metropolitana. Cifre presentate con entusiasmo da Atac e ricordate spesso e volentieri dall’assessore Eugenio Patanè, che ha la delega alla mobilità nella giunta di Roberto Gualtieri.

Dietro i numeri si nasconde una realtà di disagi e disservizi. Autobus che non passano o prendono fuoco, attese bibliche sulla linea B e scale mobili fuori uso, scioperi di venerdì «contro l’invio di armi in Ucraina». E poi mesi e mesi di lavori, per una metro che chiude alle 23.30. La lista è lunga. I romani ne parlano rassegnati, con l’aria di chi le ha viste tutte, un disincanto che sfocia nel cinismo; i turisti guardano increduli lo stato di una capitale europea mentre chiedono all’autista di turno se il 50 passa in piazza di Spagna.

Ben oltre l’aneddotica, a parlare per Atac sono i bilanci. Nel 2018 l’azienda, con un debito di 1,4 miliardi di euro, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e risanata alle spese del comune. La proroga dell’affidamento del servizio è stata osteggiata dai comitati locali, fino al referendum del 2018 per la messa a gara del sistema di linea. L’Atac si è però rifiutata di riconoscere il risultato e intanto gli anni sono passati.

Una metro in agonia

I trasporti romani stanno vivendo un’estate difficile, con una lunga lista di disservizi concentrati tutti insieme. A luglio 2022 sono iniziati i lavori notturni per la sostituzione dei binari della metro A, tratta principale del trasporto sotterraneo. Obiettivo: terminare la manutenzione «per dicembre prossimo, entro le vacanze di Natale». E così per cinque giorni a settimana, venerdì e sabato esclusi, il servizio si ferma alle 21. Poi tocca affidarsi alle navette, bus sostitutivi dal nome più seducente.

Per completare l’opera nei tempi indicati, il comune e la partecipata hanno previsto un calendario di blocco della linea: da domani al 13 agosto sarà interrotta la tratta Anagnina-Subaugusta, mentre dal 14 al 24 quella tra Arco di Travertino e Ottaviano. Una chiusura che coinvolgerà le principali stazioni della capitale: fermate come Spagna e Barberini saranno del tutto fuori uso, complicando i piani di turisti e residenti. «I binari hanno 40 anni, sono lavori non rinviabili. Abbiamo scelto i giorni di Ferragosto proprio per ridurre i disagi», dicono dall’ufficio stampa di Atac. «Ma il trasporto sarà riorganizzato su gomma con 90 bus attivi».

Intanto i treni regionali vanno a singhiozzo e la situazione è pesante sulla Roma-Lido, che collega la città al municipio di Ostia. La cosiddetta metromare, gestita da Astral e Cotral, è servita da quattro convogli, vecchi e soggetti a guasti. «I macchinisti hanno paura dei pendolari, inferociti per i blocchi e le attese», riporta il blog Diarioromano, che documenta il degrado della capitale. «I sindacati Cisl, Cgil e Confsal hanno chiesto dei presìdi di polizia nelle stazioni: il timore di essere aggrediti è ormai molto forte».

Un bus di periferia

Se da Centocelle vai a Ponte Galeria, abbi pazienza e poca fretta. Prendi l’autobus in via Casilina, aspetta venti fermate e poi scendi. Prendi la metro per dieci fermate e il trenino per Fiumicino. Quasi un’ora e mezza di viaggio per collegare due località che distano venti chilometri in linea d’aria. Basta uscire dal centro e dai quartieri residenziali perché la qualità del servizio peggiori molto: Roma ha 29 fermate (della metro e di superficie) ogni 10mila abitanti, con valore massimo all’Eur e minimo al Prenestino. Ci sono forti disparità tra municipi, con le disuguaglianze tra centro e periferia che si riflettono nei trasporti.

Un primo passo per migliorare il servizio si è fatto lo scorso aprile, con l’assegnazione a nuovi gestori di 102 linee bus periferiche. Dopo anni di bandi sbagliati e riscritti, gare con ricorsi e bocciature al Tar, il consorzio Roma Tpl – responsabile di corse ridotte e mai puntuali – è stato sostituito da due raggruppamenti di imprese, Autoservizi Troiani e Bus International Service, che si sono divisi la periferia est e quella ovest.

La speranza è che i bus attivi siano il 100 per cento e che le corse siano monitorabili su app come ProBus e Moovit, che trasmettono anche dati sull’affollamento a bordo. La posizione degli autobus, fornita in tempo reale attraverso il Gps dei mezzi, costituisce un’altra falla nel trasporto locale. Atac dichiara che il 95 per cento dei bus è monitorato, ma ci sono mezzi che non trasmettono dati con continuità. Ancora peggio va con le linee periferiche: quando i bus sono fermi al capolinea spariscono dal monitoraggio e il sistema finisce spesso offline.

L’estate romana è poi segnata da un giallo, che riguarda il costo di biglietti e abbonamenti. L’aumento dei prezzi era previsto dal primo agosto, come da contratto di servizio tra regione Lazio e Trenitalia. Il Bit, valido 100 minuti per tutti i mezzi, doveva passare da 1,50 a 2 euro e l’abbonamento annuale da 250 a 350 euro.

Ma il temuto aumento non ci sarà, almeno per ora. Fabrizio Ghera, che ha la delega ai trasporti nella giunta di Francesco Rocca, ha posticipato la data a inizio gennaio. «Chi ci ha preceduti aveva stabilito il rialzo del biglietto, ma con il presidente abbiamo pensato a soluzioni diverse», dice Ghera. Sono due le opzioni sul tavolo: una manovra finanziaria concertata, con cui le aziende regionali e comunali trovino 20 milioni per scongiurare i rialzi, oppure l’aumento del solo Bit per tutelare chi ha un abbonamento. Pendolari, lavoratori e cittadini di Roma.

