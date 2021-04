Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è atterrato a Washington per affrontare quelli che lui stesso ha definito sulla sua pagina Fcebook «due giorni intensi e impegnativi».

Tra oggi e domani, infatti, in agenda ci sono diversi incontri ufficiali. Il primo sarà quello con il direttore del National institute of allergy and infectious diseases, Anthony Fauci, seguito da quello con il segretario di stato americano Antony Blinken al Dipartimento di stato. Oggetto di discussione, ha scritto sul suo account Facebook, saranno la cooperazione in campo scientifico per affrontare al meglio la campagna vaccinale, la Libia e gli stravolgimenti climatici.

È previsto anche un terzo incontro con la speaker della Camera dei rappresentanti Nency Peloci e la partecipazione a un evento celebrativo per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti.

Di Maio è il primo ministro in assoluto, anche fra tutti i paesi dell'Unione europea, a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden.

