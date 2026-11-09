l’investigatore: «Sicurezza? Siamo all’anno zero»

Il giallo dell’attacco alla Dia: l’obiettivo è creare panico

Nello Trocchia
09 novembre 2026 • 20:50
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L’ultimo episodio è iniziato con la diffusione di screenshot dell’homepage del sito della Dia con la notizia della sottrazione da parte di un anonimo hacker di 300 file di archivio: atti di indagine, report, analisi su clan e mafie. Il tutto offerto sul dark web con pagamento in criptovalute. In realtà, non ci sarebbe stato alcun attacco e le verifiche eseguite hanno dato esito negativo. Ma il risultato di panico è stato raggiunto

«La situazione è diventata opprimente. Avremmo bisogno di società in house, statali, in grado di fronteggiare la minaccia ibrida, ma siamo all’anno zero». Le parole sono di una fonte di primo livello dell’antiterrorismo e nel contrasto ai cyber attacchi. Parole dette dopo il nuovo presunto attacco nei confronti della Direzione investigativa antimafia. Presunto perché l’iniziale minaccia diffusa parlava della sottrazione di informazioni riservate e sensibili, ma poco più tardi è arrivata la sment

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.