Il giallo dell’attacco alla Dia: l’obiettivo è creare panico

L’ultimo episodio è iniziato con la diffusione di screenshot dell’homepage del sito della Dia con la notizia della sottrazione da parte di un anonimo hacker di 300 file di archivio: atti di indagine, report, analisi su clan e mafie. Il tutto offerto sul dark web con pagamento in criptovalute. In realtà, non ci sarebbe stato alcun attacco e le verifiche eseguite hanno dato esito negativo. Ma il risultato di panico è stato raggiunto

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«La situazione è diventata opprimente. Avremmo bisogno di società in house, statali, in grado di fronteggiare la minaccia ibrida, ma siamo all’anno zero». Le parole sono di una fonte di primo livello dell’antiterrorismo e nel contrasto ai cyber attacchi. Parole dette dopo il nuovo presunto attacco nei confronti della Direzione investigativa antimafia. Presunto perché l’iniziale minaccia diffusa parlava della sottrazione di informazioni riservate e sensibili, ma poco più tardi è arrivata la sment