La firma e la cerimonia si sono svolte in Sala Rossa, la sede del Consiglio comunale, alla presenza di Lo Russo e del governatore del Piemonte Alberto Cirio. Il sindaco ha definito il patto «un modello virtuoso che vorremmo rappresentasse anche in futuro la modalità di lavoro e di scambio tra la città e il governo». Nel suo discorso, invece, Draghi ha sottolineato come sia «un’occasione per pensare insieme il futuro di Torino, perché risponda con inventiva e coraggio alle trasformazioni del nostro tempo».