false false

Alcuni droni sono comparsi sull’orizzonte dell'aeroporto di Copenaghen e di Oslo. I velivoli dopo qualche ora si sono dileguati e il traffico aereo è ripreso in maniera regolare.

I droni non sono stati abbattuti dalle autorità, ma sono scomparsi dalla zona da soli e le autorità non saprebbero dove siano andati, ha spiegato la polizia danese. In una conferenza stampa è stato anche spiegato che saranno attuate diverse misure, ma senza specificare di quali misure si tratti.

In un post sui social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato «la violazione russa» nello spazio aereo di Copenaghen, senza indicare alcuna fonte della sua informazione, mentre i leader Ue e della Nato non hanno rilasciato al momento alcuna dichiarazione.

«Verso le 20.30 la polizia di Copenaghen ha ricevuto una notifica da Naviair (l'ente che controlla e gestisce il traffico aereo) che lo spazio aereo era chiuso a causa dell'osservazione dei Droni. La polizia, tuttora presente nello scalo, ha quindi avviato un'indagine approfondita, in collaborazione con il PET e le forze armate danesi» ha spiegato il viceispettore Jakob Hansen. Nella conferenza stampa, la polizia non ha né confermare né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro e di voler collaborare con i colleghi norvegesi.

© Riproduzione riservata