L’insediamento ufficiale del pontefice. Roma si blinda per l’occasione. In piazza San Pietro 10mila fedeli dalle prime luci dell’alba. Presenti delegazioni straniere e leader politici: tra loro il vicepresidente Usa Vance e il premier ucraino Zelensky

Tutto pronto per l’intronizzazione di papa Prevost. Oggi, domenica 18 maggio, la messa di Leone XIV, sul sagrato della Basilica Vaticana, per l'inizio ufficiale del suo ministero petrino. La celebrazione, fissata alle 10, è stata preceduta da un giro tra i fedeli in piazza a bordo della papamobile.

Papa Prevost, inoltre, ha raggiunto prima della messa, con i Patriarchi delle Chiese Orientali, il Sepolcro di San Pietro sotto la Basilica Vaticana per sostarvi in preghiera, incensando il Trophaeum Apostolico.

Risalendo in Basilica, Leone XIV si unirà alla processione dei cardinali concelebranti.

Nel corso della celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del Vangelo i riti specifici dell'inizio del pontificato: l'imposizione del Pallio da parte del cardinale Protodiacono Dominique Mamberti, con una preghiera recitata dal cardinale Presbitero Fridolin Ambongo Besungu, la consegna dell'Anello del Pescatore da parte del cardinale Vescovo Luis Antonio Tagle e l'obbedienza prestata al Santo Padre da tre Cardinali a nome di tutto il Collegio: il cardinale Frank Leo (per l'America del Nord), il cardinale Jaime Spengler, (per l'America del Sud) e il cardinale John Ribat, (per l'Oceania).

A seguire la cerimonia moltissime autorità politiche e istituzionali. Tra questi, anche il vicepresidente Usa Vance, che è stato anche l'ultimo leader a vedere papa Francesco, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In piazza San Pietro radunati oltre 10mila fedeli, accorsi dalle prime luci dell’alba.

Il papa arriva sul sagrato di San Pietro Con il canto delle Laudes Regiae, invocazione della intercessione dei Pontefici santi, dei martiri e dei santi e delle sante della Chiesa Romana, la processione, con Papa Leone XIV, si avvia verso l'altare sul sagrato di San Pietro. La sosta alla Confessione apostolica della Basilica sottolinea lo stretto legame del vescovo di Roma all'Apostolo Pietro e al suo martirio.

Dal cancello centrale della Basilica pende l'arazzo della pesca miracolosa, in cui è raffigurato il dialogo di Gesù con Pietro, a cui fa esplicito riferimento il rito, nella liturgia della Parola e nei testi eucologici. Si tratta della riproduzione di un arazzo di manifattura fiamminga, realizzato per la Cappella Sistina su un cartone di Raffaello Sanzio e conservato nei Musei Vaticani. Presso l'Altare è collocata l'effigie della Madonna del Buon Consiglio del Santuario mariano di Genazzano Al via i riti di insediamento del pontefice Papa Leone XIV è nella basilica di San Pietro: dalla tomba di San Pietro cominciano i riti della messa di insediamento. Poi seguirà la processione verso Piazza San Pietro dove si terrà la messa A San Pietro l'abbraccio tra Meloni e Zelensky Abbraccio caloroso, in Piazza San Pietro, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima della messa di inizio pontificato di Leone XIV. L'arrivo di Vance e Zelensky Il vicepresidente Usa Jd Vance e il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky sono arrivati a Piazza San Pietro per assistere alla messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. Meloni, Metsola e Merz: i leader alla messa di Prevost Arrivata in piazza San Pietro anche Giorgia Meloni, per la messa di insediamento di Papa Leone XIV. La presidente del Consiglio ha salutato il capo dello Stato Mattarella prima di prendere posto sul sagrato.

Arrivati anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il papa benedice i bambini Papa Prevost, nel suo primo bagno di folla in papamobile, allungando il percorso fin dentro la Piazza San Pietro, fa fermare un momento l'auto scoperta per stringere le mani dei fedeli. Benedice e dà un bacio ad un bambino.

Il presidente Mattarella arriva a San Pietro Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in piazza San Pietro per la messa di insediamento dio Papa Leone XIV. Il capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura. Campane a festa e bagno di folla per il papa Il primo bagno di folla di papa Prevost sulla papamobile viene scandito dai rintocchi delle campane a festa della Basilica di San Pietro. Contestatori in piazza. Identificati dalla Digos Un gruppo di dieci cittadini peruviani è stato intercettato dalla polizia a Roma ai varchi mentre tentava di raggiungere piazza San Pietro in occasione dell'insediamento del Papa portando con sé cartelli contro le autorità di governo. "No alla giustizia farsa libertà al presidente" e "Libertà per Pedro Castillo Terrones" sono alcuni degli slogan sui cartelli. Il gruppo è stato identificato dagli agenti della Digos sul posto. Von der Leyen a San Pietro La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, è arrivata a San Pietro per la messa di inizio pontificato di Leone XIV, in programma alle 10 di questa mattina. Il giro tra i fedeli sulla papamobile A partire dalle nove, a bordo di una jeep adattata come "papamobile", Leone XIV si muoverà dal piazzale Pietrano e dall'arco delle Campane entrerà in piazza San Pietro per salutare fedeli e cittadini.

Un'ora dopo, secondo il programma, comincerà la messa di inizio pontificato. Presenti, per l'occasione, oltre 150 delegazioni provenienti da più continenti.

© Riproduzione riservata