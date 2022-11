È morta nonna Rossetta. La simpatica vecchina resa celebre dai video di Casa Surace, e diventata un fenomeno social, si è spenta a 89 anni. «Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica», così dal profilo Instagram di Casa Surace è stata annunciata la sua morte.

Nonna Rosetta

La signora era nata a San Giorgio a Cremano, nell’entroterra di Napoli, il 25 marzo 1933, ma ora abitava a Sala Consilina, in provincia di Salerno, che è anche la base del gruppo. Era la vera nonna di Beppe Polito, uno di loro.

In un’intervista al Mattino la donna aveva raccontato di essere finita quasi per caso nei video di Casa Surace. Il gruppo era in cerca di una persona anziana per un contenuto e fece il suo nome, da allora la nonna è diventata ufficialmente la mascotte del gruppo, sempre coinvolta nelle gag sulle differenze tra nord e sud Italia. Colpita da una fama inaspettata, aveva detto di essere stata molto fortunata per il privilegio di poter passare tanto tempo con i giovani. I video di Casa Surace che vedono protagonista Nonna Rosetta sono stati tradotti in molte lingue, tra cui cinese e portoghese.

Il lutto sui social

Gli utenti dei social hanno manifestato subito dopo l’annuncio il loro dispiacere. «In che senso è morta nonna Rosetta di Casa Surace? Io mi butto di sotto», scrive uno di loro. Un altro ironizzando sulla sfortuna che ha portato con sé questo anno dice: «È morta pure Nonna Rosetta di Casa Surace, ma basta 2022, mollaci, ma che vuoi ancora il nostro sangue? Basta basta basta». Un’altra riferendosi a uno dei mantra della signora che diceva di inviare pacchi ai nipoti con i viveri, twitta: «Tutta Italia ti piange. E mo' chi lo manda il pacco da giù?».

© Riproduzione riservata