È morto questa mattina alle 7 Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristiana. Aveva 94 anni. Lo ha reso noto il vicesindaco di Nusco, in provincia di Avellino, città dove De Mita era nato e dove era sindaco al secondo mandato. Lo scorso febbraio De Mita era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore, dopo una caduta in casa. Ad aprile era stato poi ricoverato a causa di attacco ischemico.

(LaPresse)

Esponente della corrente di sinistra della Dc, uno dei grandi notabili intramontabili della prima repubblica, era soprannominato “l’uomo dal doppio incarico” perché per un periodo era stato in contemporanea presidente del Consiglio (fra il 1988 e il 1989) e segretario Dc (1982-1989).

Potente e con vaste reti di amicizia e alleati, tra gli esponenti politici che hanno iniziato la carriera sotto la sua ala protettrice si contano almeno un presidente del Consiglio, Romano Prodi, che nominò suo consigliere economico e poi presidente dell’Iri, e un presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo primo governo avrà il ruolo chiave di ministro per i rapporti col Parlamento.

Dopo lo scioglimento del suo partito, De Mita è rimasto in politica seguendo gli eredi della corrente di sinistra Dc nel percorso che li avrebbe portati a fondare il Partito Popolare, la Margherita e infine a confluire nel Pd.

Ciriaco De Mita ad un evento della Dc negli anni 80.

Nel Partito democratico De Mita rimane poco. Esce subito dopo la fondazine in polemica con la regola dello statuto impone un tetto di tre legislature e che gli avrebbe impedito di partecipare alle elezioni del 2008 (regola a cui, da allora, sono sempre state fatte numerose eccezioni).

Si sposta nel centrodestra entrando nell’Udc, il partito dove sono confluiti i suoi antichi rivali democristiani di destra, con i quali viene eletto al Parlamento europeo. Nel 2014, quando in piena epoca della “rottamazione” renziana si candida sindaco del suo paese natale a 86 anni, per De Mita arriva una seconda ondata di notorietà. Schieratosi per il “no” al referendum costituzionale del 2016, affronta l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi in un dibattito televisivo.

«È stato protagonista della vita parlamentare e politica italiana», ha detto il premier Mario Draghi. Ciriaco De Mita era nato il 2 febbraio 1928 a Nusco.

