È morto mercoledì mattina a Roma, dopo una breve malattia fulminante, il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori, classe 1953. Per anni al Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità, in carriera si è dedicato alla strage di Ustica del 1980 e alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Inchieste e cinema

Autore di reportage e inchieste, conduceva il programma Atlantide, in onda su La7. «Era una mente brillante – si legge in una nota dei familiari – che ricordiamo in televisione, dove era autore e conduttore, e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore di importanti inchieste giudiziarie».

Docente di sceneggiatura e consigliere di vari autori, è stato sceneggiatore di film e fiction televisive, tra cui Il muro di gomma, Fortapàsc (sul giornalista Giancarlo Siani) e Il giudice ragazzino. Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al documentario di Netflix Vatican Girl, dedicato al mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi.

