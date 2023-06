È morto a Roma Francesco Nuti, attore e regista. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. A causa della malattia, Nuti viveva da tempo in una casa di cura a Roma. La famiglia ha deciso di non rilasciare dichiarazioni sul decesso. Nato a Firenze nel 1955, inizia la sua carriera come attore comico di cabaret. Nei primi anni Ottanta esordisce al cinema come attore e sceneggiatore con il film Madonna che silenzio c'è stasera. Nel 1985 esordisce con il suo primo film da regista, Casablanca, Casablanca. Nel 2006 entra in coma in seguito a un incidente domestico da quale non si riprenderà più completamente.

