È stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all’ergastolo in primo grado dalla corta d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. L'arresto, come conferma all’Ansa uno dei suoi legali, sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d'assise d'appello di Bologna. Ora si trova a carcere di Spoleto.

I dettagli della notizia saranno diffusi in mattinata, durante una conferenza stampa già convocata alla Procura di Bologna. Bellini era stato ritenuto colpevole in concorso con i già condannati Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini (quest’ultimo solo in primo grado, con l’appello che è attualmente in corso).

