Educare i bambini alla sessualità. Presto è meglio: i tabù da infrangere

La legge che introduce il divieto di educazione sessuo-affettiva alla primaria (e chiede il permesso dei genitori per frequentare i corsi alla secondaria) va nella direzione opposta rispetto agli studi. Ricevere informazioni chiare e pertinenti su questo tema è uno dei diritti fondamentali dell’infanzia. La famiglia mantiene un ruolo educativo centrale. Ma non sufficiente: non è detto infatti che bambini e bambine trovino a casa le risposte alle loro domande

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A che età è giusto parlare di sessualità con bambini e bambine? La domanda sembra semplice ma contiene già un’idea precisa di infanzia: quella di un’età che dovrebbe essere protetta da tutto ciò che riguarda il corpo, la sessualità, il piacere, il consenso. È stato così per generazioni, e con la recente legge n. 104 del 9 giugno 2026, il ministero invita a continuare in questo modo: sono vietate attività didattiche e progettuali dedicate alla sessualità nella scuola dell’infanzia e primaria, e v