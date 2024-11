Non è possibile un raffronto con il 2019 – precisa la piattaforma del ministero dell’Interno Eligendo – perché al precedente appuntamento elettorale le regioni hanno votato in un solo giorno. Ieri alle 23, in Emilia Romagna l’affluenza era al 35,77 per cento e in Umbria al 37,79

Hanno riaperto alle 7 i seggi in Emilia Romagna e Umbria per le elezioni regionali. Si potrà votare fino alle 15 e, al termine delle operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio. Per la prima regione le sezioni sono 4.529, in un totale di 330 comuni; per la seconda, le sezioni sono mille, in 92 comuni. A questa tornata elettorale sono stati chiamati a votare, in totale, quasi 4,3 milioni di elettori ed elettrici.

L’affluenza è stata bassa in entrambe le regioni, ma è complicato un raffronto con il 2019 perché occorre tener conto che al precedente appuntamento elettorale «le regioni hanno votato in un solo giorno, con tre rilevazioni di affluenza», fa notare la piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno.

Ad ogni modo, domenica 17 novembre alle 23, alla fine della prima giornata di voto, in Emilia Romagna l’affluenza era al 35,77 per cento, contro il 67,67 per cento di cinque anni fa. Così, l’Umbria ieri alle 23 ha registrato il 37,79 per cento, a fronte di un 64,69 per cento della scorsa tornata. Le prossime rilevazioni saranno alle 15.

Emilia Romagna

Nella sfida tra il sindaco di Ravenna del Partito democratico, Michele De Pascale, sostenuto da tutto il campo largo e la civica di centrodestra, Elena Ugolini, appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, l’affluenza maggiore in Emilia Romagna alle 23 di ieri si è registrata a Bologna, con il 40,58 per cento. Seguono Ravenna (38,52%), Modena (36,60%), Reggio Emilia (35,25%), Forlì-Cesena (34,64%), Ferrara (32,90%), Parma (32,21%), Piacenza (31,56%) e, infine, Rimini (30,17%).

Umbria

Per quanto riguarda l’Umbria, sono in corsa la presidente di regione uscente, la leghista Donatella Tesei, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, che ha ottenuto l’appoggio dalle forze progressiste. A Perugia ieri alle 23 hanno votato il 38,41 per cento degli aventi diritto, mentre a Terni il 35,97. Nel 2019, erano rispettivamente il 65,03 per cento e il 63,74, alla fine dell’unica giornata di voto. È Assisi a registrare un’affluenza tra le più alte, al 41,89 per cento domenica sera.

