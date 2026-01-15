Elezioni, ricorsi e incarichi a Sisto jr e Armao. Il grande caos al Consiglio nazionale dei commercialisti

L’ente, vigilato dal ministero della Giustizia, ha conferito incarichi a Roberto Eustachio Sisto, figlio del viceministro di via Arenula, e a Gaetano Armao, marito della capa di gabinetto del Guardasigilli Nordio. Le polemiche sulle modalità di voto per il rinnovo delle cariche e dubbi sull’appalto alla società che deve fornire il servizio da remoto. I professionisti: «Serve trasparenza»
L’avvocato Roberto Eustachio Sisto, figlio del viceministro della Giustizia Francesco Paolo, continua a ottenere incarichi dai commercialisti. Il fatto è che il numero due di via Arenula ha la delega alle Professioni, inclusi, oltre agli avvocati, i commercialisti. Per questo all’interno dell’ordine questi affidamenti creano più di qualche malumore. A luglio 2025 Sisto jr ha ottenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili poco più di 10mila euro per «servizio d