Elezioni, ricorsi e incarichi a Sisto jr e Armao. Il grande caos al Consiglio nazionale dei commercialisti

L’ente, vigilato dal ministero della Giustizia, ha conferito incarichi a Roberto Eustachio Sisto, figlio del viceministro di via Arenula, e a Gaetano Armao, marito della capa di gabinetto del Guardasigilli Nordio. Le polemiche sulle modalità di voto per il rinnovo delle cariche e dubbi sull’appalto alla società che deve fornire il servizio da remoto. I professionisti: «Serve trasparenza»