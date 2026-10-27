Emirati e Angelucci, le opposizioni: «Il governatore ora deve spiegare»

Dai soldi ricevuti dagli Emirati Arabi Uniti, da una società attiva nel settore sanitario, al maxi risarcimento ottenuto dal San Raffaele. Il governatore in difficoltà
La notizia dei soldi ricevuti dal presidente Rocca dagli Emirati Arabi Uniti, 190mila euro dal 2021 al 2023, è diventata un caso politico. Le opposizioni unite hanno chiesto conto al governatore: «Chi ha erogato quelle somme e a fronte di quali attività? Domande legittime alle quali riteniamo che il presidente della regione debba fornire risposte», hanno dichiarato i capigruppo d’opposizione in regione. A metà pomeriggio il presidente ha deciso di chiarire a Domani la provenienza di quei soldi,