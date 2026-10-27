Emirati e Angelucci, le opposizioni: «Il governatore ora deve spiegare»

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La notizia dei soldi ricevuti dal presidente Rocca dagli Emirati Arabi Uniti, 190mila euro dal 2021 al 2023, è diventata un caso politico. Le opposizioni unite hanno chiesto conto al governatore: «Chi ha erogato quelle somme e a fronte di quali attività? Domande legittime alle quali riteniamo che il presidente della regione debba fornire risposte», hanno dichiarato i capigruppo d’opposizione in regione. A metà pomeriggio il presidente ha deciso di chiarire a Domani la provenienza di quei soldi,