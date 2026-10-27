Soldi da Crossmed, azienda di Dubai

Emirati e Angelucci, le opposizioni: «Il governatore ora deve spiegare»

Nello Trocchia
27 ottobre 2026 • 20:15
Segui Domani su Google

Dai soldi ricevuti dagli Emirati Arabi Uniti, da una società attiva nel settore sanitario, al maxi risarcimento ottenuto dal San Raffaele. Il governatore in difficoltà

La notizia dei soldi ricevuti dal presidente Rocca dagli Emirati Arabi Uniti, 190mila euro dal 2021 al 2023, è diventata un caso politico. Le opposizioni unite hanno chiesto conto al governatore: «Chi ha erogato quelle somme e a fronte di quali attività? Domande legittime alle quali riteniamo che il presidente della regione debba fornire risposte», hanno dichiarato i capigruppo d’opposizione in regione. A metà pomeriggio il presidente ha deciso di chiarire a Domani la provenienza di quei soldi,

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.