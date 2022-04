Il terminale di rigassificazione disponeva di «tutti i permessi». Per sette anni, la società dell’energia elettrica li aveva rinnovati «anno per anno, aspettando che ci fosse finalmente il via libera».

Il progetto del rigassificatore è tornato in auge con lo scoppio della guerra in Ucraina e la conseguente necessità di risorse energetiche da produttori diversi dalla Russia. Non tutti però sono convinti. Dal 2018 esiste un comitato che si oppone all’opera, composto da cittadini e associazioni ambientaliste, come Legambiente, Italia Nostra e MareAmico.