Gli indagati sono 81 e fanno parte del secondo filone dell’inchiesta sugli spioni di via Pattari

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La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati.

Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. Seconda tranche con al centro, in particolare, i "clienti" di Equalize. Nel nuovo avviso di conclusione indagine, figurano l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, l’ex manager di Publitalia Fulvio Pravadelli e tra gli altri Stefano Speroni di Eni, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, e il generale della Guardia di Finanza Cosimo Di Gesù, che, secondo l'accusa, nel marzo 2020 nella sua qualità di pubblico ufficiale, si sarebbe introdotto abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, «acquisendo i dati informativi ivi contenuti, coperti da segreto d'ufficio», in merito ad alcune società. «Di Gesù - si legge nell'avviso di chiusura indagine - agiva su richiesta di Pazzali, per scopi estranei ai compiti d'istituto».

Tra i destinatari del 415 bis ci sono anche il banchiere Matteo Arpe e il fratello Fabio. I pm avevano già notificato un primo avviso di conclusione indagine lo scorso luglio.

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