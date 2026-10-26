Ex Ilva, chiesto l’arresto per Morselli e altri due dirigenti: «Dati ambientali truccati per favorire il profitto»

La procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia, insieme all’ex direttore dello stabilimento ex Ilva, Alessandro Labile, e a Francesco Astorri, capo del nucleo ispettivo dell’Ispra, accusato di aver falsificato gli esiti dei controlli nello stabilimento per favorire l’impresa

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La procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia, insieme all’ex direttore dello stabilimento ex Ilva, Alessandro Labile, e a Francesco Astorri, capo del nucleo ispettivo dell’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), accusato di aver falsificato gli esiti dei controlli nello stabilimento per favorire l’impresa. In attesa del pronunciamento della Cassazione e con il processo Ambiente Sve