Ex Ilva, la lunga marcia degli operai da Taranto a Genova. Il governo fermo sul destino della fabbrica

Lo sciopero nazionale ha portato davanti agli stabilimenti molti operai. A Genova presente anche la sindaca Silvia Salis. I lavoratori davanti ai cancelli hanno a gran voce richiesto «una legge speciale» e «strumenti straordinari» per affrontare la crisi

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«Ci si ammala, si muore e non si può anche perdere il posto di lavoro». Adesso è il tempo della rabbia. Gli operai dell’ex Ilva di Taranto, insieme ai colleghi degli altri stabilimenti, hanno partecipato allo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb. Una mobilitazione unitaria come non si vedeva da tempo. E che potrebbe estendersi ai prossimi giorni, fino a quando i lavoratori non otterranno risposte certe dal governo. È il punto di rottura nel dialogo tra istituz