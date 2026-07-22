Fakir, fallimento di un sistema. A giugno chiese cure mentali

Già un mese fa il 42enne era andato in ospedale chiedendo «uno psichiatra». La Croce rossa si difende. Il legale dei soccorritori: «Sanitari? Sono solo dei volontari»

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«Le persone che difendo hanno agito nel pieno rispetto dei protocolli e soprattutto erano compiutamente formate per stare su quell’ambulanza». Mario Simoni, legale dei quattro operatori della Croce rossa intervenuti in via Italo Svevo, a Bologna, per soccorrere Abderrahim Fakir, parla con Domani e specifica di voler «tutelare il più possibile» i suoi assistiti «dal clamore mediatico». Una cosa però il penalista vuole puntualizzarla: «I miei clienti, al momento turbati, non sono sanitari di profe