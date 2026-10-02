«Fakir? Morto per mancanza di ossigeno. Come Magherini»

I legali dei poliziotti e degli operatori della Croce Rossa escludono la responsabilità dei propri assistiti. L’avvocato dei familiari del 42enne morto a Bologna durante un fermo di polizia: «La cocaina non è una concausa»

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«Insufficienza respiratoria acuta in soggetto con modica presenza ematica di cocaina, costretto in posizione prona». È, in sintesi, quanto emerso nel corso della riunione tra i consulenti delle parti coinvolte nel caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio a seguito di un fermo di polizia effettuato nel quartiere Pilastro di Bologna. Ed è quanto riferisce il legale, Fabio Anselmo, che assiste la famiglia dell’uomo di origine marocchina. «Quella di Abderrahim Fakir è una mo