Fakir, il sangue e l’orrore. Le denunce dei medici sui tagli alle ambulanze

In città sono presenti due automediche: «Sono poche, mancano i mezzi». Il “precedente” e il ruolo del medico-link. Per l’Ausl l’operato è stato corretto

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Sedici minuti di auto separano il centro di Bologna dal Pilastro. Tra le case popolari e le nuove costruzioni del quartiere a nord-est del capoluogo emiliano da giorni non si parla d’altro. «Dopo la citofonata di Salvini, siamo tornati sulle cronache. Ma il fatto stavolta è ancora più drammatico», dice una donna, una 50ina d’anni, la zeta sorda, le buste della spesa in mano. In strada e poi nel parco un gruppo di giovani dalle nazionalità diverse torna sull’argomento: «Quell’uomo poteva essere s