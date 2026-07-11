Così i farmaci anti appetito stanno rivoluzionando il marketing del junk food

Secondo uno studio pubblicato lo scorso dicembre il farmaco farebbe abbassare la spesa alimentare del 5,3 per cento in sei mesi. Dopo cent’anni passati a fabbricare desiderio, l’industria degli snack sta cambiando volto. Deve imparare a vendere a persone che desiderano meno

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Il 30 giugno Serena Williams ha giocato la sua prima partita di singolare dopo quasi quattro anni dall’ultimo torneo di Wimbledon. Ha perso in tre set da una ventenne australiana, ma non prima di mettere a referto sette ace e un servizio a 196 chilometri orari: a 44 anni un prodigio della biologia, o della chimica, dipende da come la si guarda. Serena Williams è infatti tornata a Wimbledon, oltre che da atleta, anche da testimonial di un farmaco anti-appetito dell’ormai affollata famiglia dei GL