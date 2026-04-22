il copasir acquisisce gli atti

Fatture false, soldi all’estero e il caso Bari. Le piste dell’inchiesta sui servizi e Del Deo

Enrica Riera
22 aprile 2026 • 07:00

I magistrati capitolini hanno sentito diversi collaboratori dell’ex numero due dell’Aisi per fare luce sui presunti «ammanchi». Verifiche sui suoi complici e su altri affari di Sind. La squadra Fiore ha lavorato per la banca barese partecipata dallo Stato

«Portava i soldi all’estero». M.M., addetta alla segreteria di un reparto dei servizi, parla coi pm di Roma che l’hanno chiamata a testimoniare. Alla funzionaria viene chiesto del sistema opaco all’interno dell’intelligence e del lavoro dell’ex numero due dell’Aisi e poi del Dis Giuseppe Del Deo, indagato con manager come Carmine Saladino e altri ex delle agenzie di sicurezza nell’inchiesta sulla squadra Fiore. È così che la donna, sentita a maggio e novembre 2025, restituisce ai magistrati di p

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.